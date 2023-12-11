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رئيس الأرجنتين الجديد يخفض عدد الوزارات

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 5:57 م | آخر تحديث: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 5:57 م

خفض رئيس الأرجنتين الجديد خافيير مايلي عدد الوزارات بواقع النصف، لينفذ بذلك تعهدا انتخابيا قطعه أثناء الحملة الانتخابية.

وقالت الحكومة في بيان، اليوم الاثنين، إن هذا الخفض يمثل ضرورة "لترشيد أعمال الدولة وجعلها أكثر كفاءة".

وكان مايلي، الاقتصادي الليبرالي المتشدد، وقع أمس الأحد المرسوم عقب أن أدى اليمين الدستوري رئيسا للارجنتين، خلال مراسم حضرها عدد من قادة العالم.

وسوف ينخفض عدد الوزارات من 18 إلى تسع وزارات.

وتم تشكيل وزارة رأس المال البشري الجديدة، التي تجمع وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والعمالة والتعليم.

وسوف يطلق الآن على وزارة العدل وحقوق الانسان وزارة العدل فقط .

يشار إلى أن أمس الأحد تزامن مع الذكرى الـ40 لعودة الأرجنتين للديمقراطية بعد الديكتاتورية العسكرية.


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