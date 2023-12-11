حملة حازم عمر: رصدنا خروقات فردية بسيطة لا تعيق العملية الانتخابية

قال زاهر الشقنقيرى، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، إن إقبال المواطنين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الأول كان جيدًا جدا، وكان هناك حضور من فئات المجتمع كافة سواء كبار السن أو المرأة والرجال والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الشقنقيرى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الحملة لم ترصد أية مخالفات فى التصويت أو أية خروقات لإعاقة العملية الانتخابية أو التأثير فيها، لكن كان هناك بعض الانتهاكات الفردية البسيطة التى لا تعيق العملية الانتخابية ولا ترقى لوصفها خرقا أو تأثيرا فى العملية الانتخابية.

وذكر المتحدث الرسمى باسم حملة حازم عمر، أنه حتى عصر اليوم، لم ترصد الحملة أية تجاوزات فى اليوم الثانى من العملية الانتخابية، موضحًا أن المرشح أجرى عدة جولات لتفقد اللجان منها مدرسة جيل 2000 بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ومدرسة الشهيد أحمد زكى لطيف بمحافظة الفيوم، وتلاهما زيارة مدرسة صلاح سالم الابتدائية بمركز ناصر محافظة بنى سويف، واختتم بزيارة مدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية العسكرية.