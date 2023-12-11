نتنياهو: القتال مع حماس لا يصرفنا عن التهديد الذي تشكله إيران

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن القتال الدائر ضد حماس في قطاع غزة لا يصرف انتباه إسرائيل عن التهديد الذي تشكله إيران.



وقال نتنياهو، ردا على سؤال لمشرع في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي "بالنسبة لي، ليس هناك تحويل للانتباه بشأن هذه الأمر، هناك حاجة للتعامل مع النظام الإيراني، وفيما عدا ذلك، لن أدلى بمزيد من الإيضاح"، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.



وأضاف: "إذا أصبحت إيران مسلحة نوويا، سوف تكون مشكلة على المدى الطويل بالنسبة لإسرائيل. ولايمكننا المساومة بشأن ذلك".



يشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين تعهدوا بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأن ذلك يشكل تهديدا لوجود بلادهم وذلك على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين بمحو الدولة العبرية من الوجود.



كان المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي قد صرح بأن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، مضيفا "اتهامات الغرب بشأن ذلك لا أساس لها من الصحة لأن معتقداتنا الدينية تمنعنا من استخدام مثل هذه الأسلحة. لا نؤمن بالأسلحة الذرية ولا نسعى لذلك".