كينيا تعتزم تخفيف أحمال الكهرباء للمحافظة على الشبكة

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تعمل السلطات في كينيا على وضع جدول زمني لفترات قطع التيار الكهربائي عن مختلف المناطق فيما يسمى بنظام تخفيف الأحمال لحماية شبكة نقل الكهرباء من الانهيار نتيجة زيادة الاستهلاك عن قدرة الشبكة.

أعلن ذلك وزير الطاقة ديفز شيرشير عقب انقطاع واسع النطاق للكهرباء يوم أمس، وهو الثالث منذ أغسطس الماضي، بسبب زيادة الأحمال على خطوط النقل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شيرشير القول "سنخفف الأحمال عندما يزيد الاستهلاك عن قدرة الشبكة... الأمر لا يتعلق بعدم توافر طاقة كافية ولكن الشبكة هي التي لا تستطيع نقل الكميات المطلوبة".

يذكر أن كينيا وقعت اتفاقيات مع كوريا الجنوبية وبنك التنمية الأفريقي للمساعدة في بناء خطوط نقل جديدة للكهرباء في غرب البلاد الذي سيتضرر بشدة من تطبيق خطة تخفيف الأحمال.

وقال شيرشير إن الحكومة لم تستثمر بالقدر الكافي في شبكة نقل الكهرباء بسبب الأزمة المالية.

وقال ألكس وشيرا سكرتير عام وزارة الطاقة إن كينيا تحتاج إلى 3ر5 مليار دولار لإصلاح شبكة الكهرباء بالكامل.