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شهدت اللجان الانتخابية بالإسكندرية، تجمعا كثيفا في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني في أيام الإنتخابات الرئاسية 2024، ومسيرات من المواطنيين رافعين علم مصر وسيارات تبث الأغاني الوطنية.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، سير العملية الانتخابية، لليوم الثاني على التوالي للانتخابات الرئاسية 2024، من داخل غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ستظل منعقدة لحين الانتهاء من الانتخابات، وبحضور جميع القيادات المعنية والتنفيذيين والجهات المشاركة في العملية الانتخابية لمتابعة الأحداث على مدار اليوم.

ولفت إلى تخصيص رقم خط ساخن لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين هو 114 من التليفون الأرضي.