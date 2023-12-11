وزير دفاع إسرائيل: لا ننوي البقاء في غزة ومنفتحون على الاتفاق مع حزب الله

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن "إسرائيل منفتحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حزب الله إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات".



وشدد جالانت على أن "إسرائيل منفتحة على مناقشة جميع البدائل بشأن من يتولى زمام الأمور في غزة ما دام لن يكون معاديا لإسرائيل"، مؤكدا أن "إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم في قطاع غزة".



وأضاف: "نقترب من النقطة الحاسمة في الحملة في شمال غزة ومدينة غزة، والمعركة ستأخذ وقتا وسنحقق النصر فيها، والحرب ستنتهي عندما نحقق أهدافها".



وتابع: "إذا قمنا بالمزيد من الضغط سيكون هناك المزيد من الاقتراحات بشأن هدن جديدة وسنقوم بدراستها، ونحن نقوم بكل ما بوسعنا لحماية سكان الشمال وسنعيد مواطنينا عندما يصبح الوضع الأمني أفضل".