مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني: لم أرصد إقبالا ضعيفا على اللجان الانتخابية

قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنه لم يرصد إقبالًا ضعيفًا على اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الإقبال يتراوح ما بين متوسط إلى كثيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «CBC»، التي تقدم تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة 2024، صباح الاثنين، أنه اهتم بمتابعة توزيعات المواطنين في مدن: العريش ورفح والشيخ زويد والسلوم وسيدي براني وأسوان ونصر النوبة وحلايب وشلاتين.

وأشار إلى أن «الأعداد المشاركة في الانتخابات بتلك الأماكن تفاجئ السياسيين والمجتمع ككل»، قائلًا إن قارئي المشهد لم يتوقعوا مشاركة حتى 10% من الأعداد التي أدلت بصوتها حتى الآن.

ولفت إلى «وجود اصطفاف وطني عظيم أمام أغلب اللجان»، مؤكدًا أن «المصريين قادرون على إبهار العالم بمستوى غير متوقع».

وأكمل: «الفكرة لم تتم اليوم بل متكررة على مدار 10 استحقاقات انتخابية، فالمواطن حريص على دعم القرار الوطني في كل القضايا الإقليمية والدولية، أيا كان من يمثله في الـ6 سنوات المقبلة».

وأشاد بالمشاركة الحزبية ودورها الكبير في عملية التنظيم والدعم اللوجستي لنزول المواطنين، مختتمًا: «هذا أمر مهم لدعم الحياة العامة المصرية، ويعود بالنفع على المواطنين في سياق البنية التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ».

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».