سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يلتقي البابا تواضروس الثاني: الكنيسة تساهم في بناء التماسك الاجتماعي بمصر

أجرى سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، كيم يونج هيون، زيارة للبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، لبحث سبل تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل بين شعبي كوريا ومصر.

وأعرب السفير الكوري، عن احترامه للبابا لقيادته ومساهمة الكنيسة القبطية المصرية في بناء التماسك الاجتماعي في مصر، وإعلاء مبادئ السلام والتسامح والاحتضان في المنطقة.

وقال السفير الكوري، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن البلدين يتمتعان بأفضل العلاقات الثنائية على الإطلاق، والتي تم تحقيقها من خلال الجهود التي بذلها الشعب والمجتمع المدني، بما في ذلك الجماعات الدينية، وكذلك الحكومة.

ومن جانبه، أشاد البابا تواضروس الثاني بالعلاقات الكورية المصرية الممتازة التي توسعت على مدى عقود، ونقل أطيب تمنياته لجهود السفير الكوري في تعزيز الصداقة والتعاون بين الشعبين، وأكد أهمية التعايش السلمي بين الأديان الذي تدافع عنه الكنيسة القبطية.

وأشار البابا تواضروس الثاني والسفير كيم إلى أن البلدين بحاجة إلى العمل معًا بقوة أكبر لتعزيز التبادلات والتعاون في التعليم والصحة وغيرها من المجالات.