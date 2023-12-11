تشكيل غرفتي عمليات إضافيتين داخل مستقبل وطن بالأقصر لمتابعة ثاني يوم انتخابات

قال الدكتور محمد العماري أمين عام حزب مستقبل وطن بالأقصر، إن أمانة الحزب شكلت غرفتي عمليات إضافيتين لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية لمتابعة أعمال الاقتراع.

وأضاف "العماري"، لـ"الشروق" أن أمانة الحزب بالأقصر زادت من جاهزيتها لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، حيث تم تجهيز غرفتي عمليات، واحدة في المقر الرئيسي لأمانة الحزب والأخرى في مقر فرعي.

وأشار إلى أن هذا يتزامن مع تواجد غرف عمليات في جميع المحافظات، بواقع غرفة واحدة على الأقل في كل محافظة و3 غرف في بعضها، بالإضافة إلى تواجد مئات المتطوعين.

وأوضح أن هذه الغرف تهدف إلى متابعة العملية الانتخابية، وتقديم التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل يسر وإرشادهم لذلك، مؤكدًا أن الهدف هو مصلحة المواطن وتمكينه من التصويت بحرية دون أي تأثير خارجي.