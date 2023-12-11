قال المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بقضايا الدولة، إن الهيئة تشارك بالانتخابات الرئاسية بحوالي 2000 قاض إلى جانب 3 آلاف من الهيئات القضائية الأخرى.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الأحد، إلى فتح الأغلبية العظمى من اللجان بالمواعيد المقررة بالتاسعة صباحا عدا بعض الظروف الاستثنائية التي حالت بعض الدقائق دون ذلك.

وأوضح أن اليوم الأول بالانتخابات شهد إقبالا كثيفا على المشاركة مع فتح اللجان الانتخابية ، قائلا: «لم نشاهد طوال عمرنا لجنة فرعية يدلي بها 1500 مواطن من إجمالي 4 آلاف في اليوم الأول».

وأشار إلى توفير الهيئة العامة للانتخابات جميع اللوجستيات لمباشرة العملية الانتخابية على غرار الكراسي المتحركة، واستخدام ورقة برايل للتعامل مع المكفوفين، متوقعا استمرار زخم توافد المواطنين على صناديق الاقتراع يومي الإثنين والثلاثاء.

ونوه إلى توازن نسب المشاركة داخل اللجان بين القرى والمدن، قائلا: «الإقبال متعادل باليوم الأول؛ نتيجة الوعي بين الشعب المصري، حزب الكنبة لم يعد موجودا، الكل حريص على اختيار مرشحه».