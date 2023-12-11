أوكرانيا تسقط صواريخ روسية وبرغم ذلك سببت أضرارا في كييف

ذكرت تقارير رسمية صباح اليوم الاثنين، أن هجمات روسية بمسيرات وصواريخ تسببت في وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات في كييف خلال الليل.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، عبر قناته على تطبيق "تيليجرام" إن: "أربعة أشخاص، جميعهم بالغون، أُصيبوا جراء هجوم صاروخي شنه العدو في منطقة دارنيتسكي"، ولم تتطلب الإصابات العلاج في المستشفى.

وتقع منطقة دارنيتسكي على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في جنوب – شرق العاصمة الأوكرانية.

ورغم أن القوات الأوكرانية أعلنت عن إسقاط جميع المسيرات الـ 18 بالإضافة إلى ثمانية صواريخ باليستية تم إطلاقها من الأراضي الروسية، فإن شظايا صاروخ أصابت منزلا تحت الإنشاء وأشعلت فيه النار. وقامت خدمات الطوارئ بإخماد الحريق.

وتسببت موجة الصدمة في انفجار زجاج النوافذ في المنازل المجاورة.

ويُعتقد أن روسيا تكرر على الأرجح التكتيكات التي اتبعتها في الشتاء الماضي، عندما استهدفت البنية التحتية للطاقة على وجه الخصوص، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.