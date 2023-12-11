رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مؤكدًا أهمية المشاركة باعتبارها واجبا وطنيا وقوميا.

وحث الدكتور كشك جميع، في تصريح اليوم الإثنين، منتسبي الجامعة على ضرورة المشاركة الفعالة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمنسوبيها وطلابها، وقدمت العديد من التسهيلات التى تسهل أداء واجبهم الوطنى وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية.

يأتى ذلك انطلاقًا من دور الجامعة المجتمعي والتثقيفي بتعزيز الوعى القومى لدى طلابها،وغرس قيم الولاء والإنتماء، والسعى لخلق جيل أكثر وعيًا بواجبه الوطنى، مشاركًا فى التحول الديمقراطى الذى تشهده مصر، ويرسخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية وتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.

وانطلقت أمس الأحد أول أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12ديسمبر الجارى ، وقد شهدت اللجان الانتخابية إقبالاً كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.