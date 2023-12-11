قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية

توجه القائد العام للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال عاصم منير، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية يقوم بها لواشنطن ، بحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش .

وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستانى ، في بيان مقتضب، أن الجنرال منير "من المقرر أن يلتقى كبار المسئولين في الجيش الأمريكي ومسئولين آخرين في الحكومة الأمريكية".

وذكرت صحيفة " ذي إكسبرس تريبيون " الباكستانية أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة مسؤولين أمريكيين كبار لباكستان الأسبوع الماضي. وقد قامت مسؤولة رفيعة في إدارة بايدن مختصة بقضايا اللاجئين بزيارة لمدة أربعة أيام إلي إسلام أباد هي الأولي ضمن سلسلة من الزيارات لمسؤولين أمريكيين وسط تدهور العلاقات بين باكستان وأفغانستان.

وبقيت جولييتا فالس نويز، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لمكتب السكان واللاجئين والهجرة، في العاصمة الفيدرالية حتى يوم الخميس الماضي.