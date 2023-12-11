مئات العاملين بشركة بتروجاس في الغربية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

لليوم الثانى على التوالي، أدلى المئات من العاملين بشركة بتروجاس فرع محافظة الغربية بأصواتهم باللجان الفرعية بمحافظة الغربية، حيث شارك العاملون من مختلف قطاعات الشركة بكثافة.

وأكد المحاسب نبوى محمود حسن رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، أن المشاركة بالإدلاء بالصوت واجب وطني وجزء من حقوق الإنسان الأساسية، وتهدف إلى تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم السياسية، واختيار ممثليهم وتشكيل حكومتهم، مشيرا إلى أن المصريين في الخارج قدموا أسمى صور المشاركة في العرس الديمقراطي ولم يتأخروا عن تلبية النداء في كل استحقاق انتخابي تقوم به الدولة، وفي كل مرة يثبتون مدى وعيهم ووطنيتهم الواضحة وتحملهم لعناء السفر والتكلفة لتحقيق الغايات العظيمة.

وأضاف أن الظرف السياسي يحكم في هذه الفترة، وما يحدث حول مصر يجعلنا أمام مسؤولية تاريخية، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد،مؤكدا أن كل مواطن ومواطنة مصرية تم 18 عاما من حقه أن يشارك في الانتخابات الرئاسية، شريطة أن يكون اسمه مدرجا بقوائم الانتخابات واضاف ان العاملين بالشركة ومنذ انشائها عام 1978 يضربون اروع الامثلة فى كافة الاستحقاقات الانتخابية.

من جانبه، قال احمد فتوح رئيس نقابة العاملين بالشركة أن الشركة قامت على مدار الفترة السابقة بعقد عدة ندوات عن اهمية المشاركة فى العملية الانتخابية والدورالهام لكل مواطن لصناعة مستقبل الوطن عن طريق صناديق الاقتراع، معربا عن سعادته بالصورة الجيدة التي ظهر بها العاملين من خلال حرصهم على المشاركة بداية من الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات متوقعا أن تصل نسبة المشاركة من بين العاملين فى بتروجاس الى قرابة 85%.

من جانبه، قال المهندس شريف غلوش نائب رئيس اللجنة النقابية ببتروجاس إن العاملين بالشركة يواصلون رسم صورة جيدة للوطن أمام كافة المؤسسات الوطنية، وإن كل صوت يعد حجر بناء للوطن في مواجهة التحديات الخارجية.