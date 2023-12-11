لافروف: روسيا تتواصل مع حماس على المستوى السياسي فقط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن اتصالات موسكو مع حركة حماس تجري على المستوى السياسي فقط، مشيرا إلى أن روسيا أدانت هجوم الحركة في 7 أكتوبر الماضي.

وقال لافروف، خلال مشاركته عبر الفيديو في منتدى الدوحة الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة: "حماس نفذت هجوما إرهابيا في 7 (تشرين الأول) أكتوبر، والذي سارعنا إلى إدانته، على الفور، ولكن لحماس جناح سياسي يعمل في الدوحة، ولدينا علاقات مع هذا الجناح السياسي، وقد تواصلنا معهم في الدوحة لمناقشة مصير الأشخاص المختطفين كرهائن"، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

وأشار لافروف إلى أن المختطفين الذين يقصدهم يحملون جنسيات متعددة، ومنها الروسية .