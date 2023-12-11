قال زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن عمليات التصويت باليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 سارت بصورة طبيعية دون أي معوقات.



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى استمرار التوافد الكثيف من المواطنين علي مقار ولجان الاقتراع لليوم الثاني على التوالي.



وتابع: «الحضور باليوم الأول كان جيدا جدا، وفي اليوم الثاني شهد ارتفاعا ببعض المحافظات».



ونوه إلى عدم رصد الحملة «أية خروقات أو شكاوى بعد انتهاء اليوم الأول»، عدا بعض الحالات الفردية-غير المؤثرة- على سير العملية الانتخابية، متمنيا استمرار الأجواء الانتخابية على الوضع الراهن حتى نهاية اليوم الختامي.



وحول توقعات لجان الرصد بغرفة العمليات لنتائج العمليات التصويتية للمرشح حازم عمر، أوضح: «الحملة تعمل بكل جدية وإخلاص، وفي النهاية النتيجة ترجع لاختيار المواطن».