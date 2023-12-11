الخارجية الروسية تستدعي السفير الدنماركي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن استدعاء سفير الدنمارك لدى روسيا، ياكوب هينينجسين، على خلفية تصريحاته لوسائل إعلام دنماركية، حول عمل الشركات الأجنبية في روسيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفير الدنماركي، ياكوب هينينجسين، إلى وزارة الخارجية الروسية، على خلفية تصريحات مستفزة أدلى بها لوسائل إعلام دنماركية حول أنشطة الشركات الأجنبية في روسيا"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار البيان إلى عدم قبول تصريحات المسؤولين الدنماركيين، فيما يتعلق بالاقتصاد الروسي، والأسس القانونية للدولة الروسية، والتي تصل إلى حد التدخل في الشؤون الداخلية.

وأكد البيان أن نشر التخمينات يعد مخالفة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ويتعارض مع مهام السفير في الدولة المضيفة.

وأضاف البيان: "نشير إلى أن الضرر الرئيسي الذي لحق بعمل الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الدنماركية في روسيا، ناجم عن العقوبات المناهضة لروسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.وفي الوقت نفسه، يحظى رجال الأعمال، الذين قرروا مواصلة أنشطتهم في بلدنا، بالدعم الكامل من السلطات الروسية".

يذكر أن الدنمارك كانت قد طالبت، في الأول من سبتمبر الماضي، بتقليص عدد موظفي السفارة الروسية إلى عدد موظفي سفارة المملكة نفسه في موسكو، واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروافا، حينها، بأن طلب السلطات الدنماركية خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية في كوبنهاجن ، من 15 إلى 5 أشخاص، دليلاً آخر على الموقف العدائي للقيادة الدنماركية تجاه روسيا.