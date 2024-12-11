 الحكومة البريطانية تعتزم بناء أربعة سجون جديدة بحلول 2031 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة البريطانية تعتزم بناء أربعة سجون جديدة بحلول 2031

لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 9:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 9:24 ص

قالت الحكومة البريطانية إنها تعتزم بناء أربعة سجون جديدة خلال السبعة أعوام المقبلة في محاولة للتعامل مع أزمة ازدحام السجون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن وزارة العدل تعهدت ببناء 14 ألف زنزانة في السجون بحلول 2031.

وسوف يتم بناء نحو 6400 زنزانة منها في السجون الجديدة، كما سيتم تخصيص 3ر2 مليار جنيه إسترليني (9ر2 مليار دولار) لتغطية التكاليف على مدار العامين المقبلين.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لمدة عشرة أعوام " للتأكد دائما من امكانية احتجازنا للمجرمين الخطيرين".

ويأتي هذا الإعلان بعدما قدرت الحكومة الأسبوع الماضي أنه يمكن احتجاز أكثر من 100 ألف سجين في إنجلترا وويلز بحلول 2029.

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