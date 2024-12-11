ولي العهد السعودي بعد فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034: سننشر رسائل المحبة والسلام والتسامح

رفع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة فوز المملكة رسميًا باستضافة بطولة كأس العالم 2034.

جاء ذلك، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة البطولة، لتكون بذلك أول دولة وحيدة عبر التاريخ تحصل على تنظيم هذا الحدث العالمي بتواجد (48) منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وشدد ولي العهد، على عزم المملكة الكبير بالمساهمة الفعّالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوة على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، والتي كان أحد ثمارها الفوز بملف استضافة كأس العالم بشكل رسمي.

وكانت المملكة قد سلمت في الـ 29 من شهر يوليو الماضي ملف ترشحها الرسمي لتنظيم بطولة كأس العالم FIFA™ 2034 تحت شعار "معًا ننمو"، من خلال وفد رسمي في العاصمة الفرنسية، والذي شمل خططها الطموحة لتنظيم الحدث في 15 ملعبًا موزعة على خمس مدن مستضيفة وهي : الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.

كما شمل ملف الترشّح 10 مواقع مقترحة لإقامة فعاليات مهرجان المشجعين، بما في ذلك الموقع المخصص في حديقة الملك سلمان الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع في العاصمة الرياض، وممشى واجهة جدة البحرية.