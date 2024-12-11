مقتل العشرات في هجمات عنيفة على مدينة أم درمان السودانية

قالت السلطات السودانية الثلاثاء إن 87 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات عنيفة على مدينة أم درمان في السودان.



وأعلنت حكومة ولاية الخرطوم أن مسلحين من قوات الدعم السريع شنت هجمات على عدة مناطق سكنية وأسواق. وأفادت تقارير بوجود العديد من المدنيين هناك.

وذكرت تقارير أن 65 شخصا على الأقل قتلوا في قصف على منطقة كرري السكنية، بينما أصيب عدة مئات بجروح. وبالإضافة إلى ذلك، سقطت قنبلة يدوية على حافلة، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 22 شخصا حسبما أفادت التقارير.

ووفقا لتقارير أممية، أدى الصراع الدائر في السودان إلى تشريد نحو 12 مليون شخص إما داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة. كما تواجه مناطق من البلاد خطر المجاعة.