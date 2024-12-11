ما حقيقة إعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف خالية؟

نفت وزارة الإنتاج الحربي، ما يتم تداوله من الإعلانات الوهمية المنشورة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك بشأن إتاحة فرص عمل داخل الوزارة وشركاتها التابعة.

وأوضحت وزارة الإنتاج الحربي، أنه لم تعلن عن أية وظائف خلال هذه الفترة، وأن آخر إعلان للوظائف الخالية صدر عن الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، في شهر مايو الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الوزارة هي المنوطة بالإعلان عن الوظائف وطرق التقديم عليها عن طريق الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة.

وتحذر وزارة الإنتاج الحربي من نشر تلك الأخبار والإعلانات غير الصحيحة وعدم تداولها على مواقع التواصل والانسياق وراءها وتحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية.