الكرملين: نراقب ما يحدث في سوريا ونقيم اتصالات مع من يسيطر على الوضع

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن «روسيا تراقب بعناية ما يحدث في سوريا»، مشيرًا إلى أن موسكو تقيم اتصالات مع من يسيطرون على الوضع.

وأشار بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك»، إلى أن «موسكو ستنطلق من الحقائق التي تظهر على الأرض في سوريا».

وأضاف: «الآن نحن بحاجة إلى الانطلاق من الحقائق الموجودة على الأرض في الوقت الحالي.. روسيا تراقب عن كثب ما يحدث في سوريا وتقيم اتصالات مع من يتحكم بالوضع حاليا».

وذكر أن «روسيا ترغب في رؤية الوضع في سوريا يستقر خلال أقرب وقت ممكن؛ لإتاحة الفرصة للوصول إلى آفاق انتقال الوضع نحو مسار قانوني».

وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.