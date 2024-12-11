 وزيرة التنمية المحلية تستعرض الموقف التنفيذي لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية - بوابة الشروق
الأربعاء 11 ديسمبر 2024 2:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزيرة التنمية المحلية تستعرض الموقف التنفيذي لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية

محمد عنتر
نشر في: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 2:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 2:08 م

قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضاً حول الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وخلال العرض، أوضحت الوزيرة أنه تم في عام 2018 رصد مبلغ 3 مليارات جنيه كمرحلة أولى لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ مرحلة أولى عاجلة لعدد 41 مجزراً.

وفيما يتعلق بموقف تطوير المجازر الحكومية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد تلك المجازر يصل إلى 464 مجزراً على مستوى المحافظات، سيتم تطويرها على أربع مراحل، وقد تم الانتهاء حتى الآن من تطوير 26 مجزراً حكومياً.

وعرضت الوزيرة نماذج لأعمال التطوير المُنفذة لعددٍ من المجازر، وكذا المقترحات المُطروحة لاستغلالها على النحو الذي يحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتها وتعزيز قدرات تلك المجازر في تقديم الخدمات للمواطنين؛ بصورة صحية وآمنة، ووفق معايير السلامة المهنية.

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