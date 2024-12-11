باريس سان جيرمان ينعش آماله في دوري الأبطال بالفوز على سالزبورج بثلاثية

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استعاد باريس سان جيرمان اتزانه في دوري أبطال أوروبا بفوز ثمين على مضيفه سالزبورج النمساوي بثلاثية دون رد، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة من المسابقة.

أهداف باريس سان جيرمان حملت توقيع جونسالو راموس ونونو مينديس الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 30 و72، وأضاف ديزيري دوي الهدف الثالث في الدقيقة 85.

ونجح العملاق الباريسي في استعادة نغمة الانتصارات محققا فوزه الثاني في المسابقة بعد تعادل و3 هزائم في الجولات الـ4 الماضية ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويقفز للمركز 24.

وأنعش باريس سان جيرمان آماله في التأهل لدور الـ16 قبل مباراتيه الأخيرتين أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وشتوتجارت الألماني.

بينما تجمد رصيد سالزبورج عند 3 نقاط في المركز الثاني والثلاثين، بعدما تلقى خسارته الثالثة، ليودع دوري الأبطال إكلينيكيا.