جامعة القاهرة: تعديل لائحي يجيز لطلاب الترميم بالآثار الالتحاق بالدراسات العليا بالنانو تكنولوجي

• عبدالصادق لـ"الشروق": عام دراسي حد أقصى لبرامج الدبلومات وعامين للماجستير بحد أقصى 5 سنوات من بداية قيد الطالب

كشف رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، تفاصيل تعديل لائحي لكلية النانو تكنولوجي للمادتين 3 و17 من اللائحة الداخلية لكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لإتاحة التحاق الطلاب الحاصلين علي المرحلة الجامعية الأولى في الآثار ببرنامج قسم البيئة والترميم بالكلية.

وأضاف عبدالصادق خلال تصريحات لـ"الشروق" أن التعديلات شملت أيضًا نص المادة 7 من اللائحة الداخلية للكلية والمتضمنة الحد الأقصى للتسجيل لتكون برامج الدبلومات لمدة سنة دراسية مقسمة إلى فصلين دراسيين، وبرامج الماجستير تتكون من سنتين دراسيتين علي الأقل السنة الأولى تمهيدي مقسمة إلى فصلين دراسيين والسنة الثانية لإعداد الرسالة، ويكون الحد الأقصى للحصول على الدرجة هي 5 سنوات من بداية قيد الطالب.