العراق يعلن استمرار إغلاق مطارات بغداد والنجف والسليمانية بسبب سوء الأحوال الجوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، استمرار إغلاق مطارات بغداد والسليمانية والنجف الأشرف، متوقعة تمديد الإغلاق حتى الـ12 ظهرًا «بالتوقيت المحلي».

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية «واع»: «إن مطارات بغداد والسليمانية والنجف الأشرف، لا تزال مغلقة حتى الآن، ومن المتوقع تمديد الإغلاق حتى الساعة 12 ظهرًا».

وتوقع فتح الأجواء في هذه المطارات بعد الساعة 12، مشيرا إلى أن «الحركة الجوية في مطار البصرة مستمرة».

وأعلنت بعض المحافظات العراقية اليوم الخميس، عطلة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار.

وتشهد مناطق متفرقة في إقليم كردستان وشرق وغربي البلاد موجة أمطار كثيفة تسببت بحالات فيضانات وسيول جارفة؛ أدت إلى انهيار جسر جنوبي محافظة كركوك ومنازل وأبنية حكومية ومدارس، فيما استخدمت السلطات العراقية المروحيات لإجلاء المتضررين من جراء الفيضانات والسيول.