مصرع زوجين مختنقين بدخان أخشاب التدفئة بالسنطة في الغربية

لقي زوجان بمدينة السنطة مصرعهما نتيجة الاختناق بعد إجرائهما محاولة تدفئة المكان بواسطة حرق الأخشاب.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى العام بزفتى بوصول كل من ميسرة طه 30 عامًا، وزوجته هالة البيلي 30 عامًا، مقيمين بقرية الروضة جثث هامدة إثر اختناق ناتج عن تصاعد الأدخنة بمسكن أسرة كانت تحاول التغلب على برودة الجو عن طريق تدفئة المكان ببعض الأخشاب المحترقة حتي توهجها، ثم إدخالها لمكان النوم لتدفئتهم إلا أن النعاس غلبهم قبل إخراجها من المنزل فتصاعدت سحابة الدخان أدت إلى إصابتهما بحالة اختناق لقيا مصرعهما على إثرها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والتي طلبت تحريات المباحث.