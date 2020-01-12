البترول: توقيع اتفاقية الغاز ما بين إسرائيل واليونان وقبرص لا تؤثر على مصر إطلاقا

هديل هلال

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن «توقيع اتفاقية الغاز ما بين إسرائيل واليونان وقبرص لا تؤثر على مصر إطلاقًا».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء السبت، أن «الاتفاقية ما بين الدول الثلاث مشروع تحدثوا فيه منذ عام 2015، الهدف منه الاستفادة من الاكتشافات التي تمت في إسرائيل وقبرص بإخراجها عبر خط أنبوب من أجل إيصالها للمستهلك الطبيعي في أوروبا».

وأشار إلى أن «أهمية المشروع تنويع مصادر الغاز للقارة الأوروبية، وتصدير إسرائيل وقبرص منتجاتها إلى أوروبا، بسبب عدم امتلاكها بنية تحتية أو استهلاك في السوق المحلي».

وأوضح أن المشروع تمويل لدراسة فنية لجدوى إنشاء الخط من إسرائيل إلى قبرص إلى اليونان إلى إيطاليا، متابعًا: «طوله 1900 كم، 1500 منها تحت المياه، مرور الخط قد يضطر إلى العبور في مناطق عليها جدل في المياه الإقليمية والحدود البحرية ما بين الدول، كما أن هناك مياه عميقة وبها فيلق كبير في البحر ما يمثل جزءً فنيًا صعبًا».