وزير القوى العاملة يفتتح مبادرة «مصر بكم أجمل» في أسوان

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم، مبادرة "مصر بكم أجمل" في مدينة أسوان، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة نيابة عن محافظ أسوان، ومحمد عبدالوهاب مدير عام القوى العاملة.

وقال سعفان إن الوطن يواجه تحديات كبيرة أمام بعض الدول التي تحاول العبث مع الدولة المصرية، مضيفا أن الوزارة حاليا تسعى إلى الاهتمام بمنظومة الإنتاج بشكل كامل، على مستوى العامل وصاحب العمل وبيئة العمل والمنشأة الاقتصادية.

وأشاد الوزير -في كلمته- بدور مديرية القوى العاملة في أسوان، بعد تبنيها فتح ملفات هامة في إطار تطبيق سياسة الوزارة، ومنها دعم فئات ذوي الإعاقة والمرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة.