إصابة ٩ أشخاص فى حادثى تصادم بالبحيرة

كتبت - غادة الدسونسى

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم جراء وقوع حادثي تصادم بنطاق مركزي دمنهور وبدر

وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق " المحمودية - دمنهور"، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل وأخري ملاكى، أمام قرية حسن خير.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي:" أحمد ربيع عبد المنعم" 20 سنة، " السيد اسماعيل بكر" 36 سنة، " صبرى إسماعيل بكر" 33 سنة، " أمام أبو الوفا العدلى " 54 سنة، وجارى عمل اشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وكما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخري كارو بالطريق الصحراوى بجوار المحولات التابعة لمركز بدر، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادى النطرون المركزى، وهم كل من:" أشرف السيد جابر الشافعي" 41 سنة، " صفاء محمد عويس" 18 سنة، " أرزاق عاطف السيد"، " زكريا حسن سليمان" 23 سنة، " محمد حسن جابر الشافعي" 35 سنة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجارى عمل أشعة والفحوصات الطبية اللازمة.