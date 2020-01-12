الرئيس التونسي يلتقي سلطان عمان الجديد لتقديم واجب العزاء في وفاة «قابوس»

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد، في مسقط؛ لتقديم واجب العزاء في السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية عن عمر ناهز 79 عاما.

وعبر الرئيس التونسي - خلال اللقاء - عن "أصدق وأخلص مشاعر التعاطف والمواساة في هذا المصاب الجلل وعن تعاطف الشعب التونسي مع الشعب العُماني الشقيق في هذا الظرف الأليم، راجيا من الله العلي القدير أن يحفظ سلطنة عُمان الشقيقة من كلّ مكروه وأن يتقبّل الله فقيد الأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلحقه بالنبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقا، وأن يلهم عائلة الفقيد صبرا جميلا".

كان الرئيس التونسي قد وصل فى وقت سابق اليوم إلى سلطنة عمان على رأس وفد تونسي رفيع المستوى للتعزية فى وفاة السلطان قابوس.