مؤتمر اقتصادى فى «الجلالة» بحضور السيسى 7 مارس

زكى: مفاوضات مع مرسيدس العالمية لتنفيذ منطقة لوجيستية فى المنطقة الاقتصادية.. وتدشين شركة للترويج لاستثمارات الهيئة

أعلن يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن عقد مؤتمر عالمى للاستثمار فى منطقة الجلالة يوم 7 مارس، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن الهيئة تخطط لإجراء مجموعة من الجولات الترويجية قبل موعد المؤتمر، تتضمن آسيا وعلى رأسها الصين، وبعض الدول الأوروبية بجانب عدد من دول شرق إفريقيا.

وأضاف زكى، خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة النقل بالغرفة الأمريكية، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة فى محاولة لجذب مستثمرين جدد، موضحا أن الهيئة بصدد تأسيس شركة لتصبح الذراع الاستثمارية والتجارية للترويج للاستثمار بالمنطقة خارجيا ومحليا، لكن زكى لم يحدد هوية الشركة مكتفيا بقوله «لا أعتقد انها ستكون حكومية فنحن نريد إنشاء شركة فعالة الهدف منها الترويج للاستثمار».

ولتحقيق ذلك، أكد زكى ضرورة تغيير بعض مواد القانون الخاصة بالهيئة، على أن تتضمن بعض التحفيزات المالية، مشيرا إلى أن الهيئة غير راضية عن الحوافز المالية للمستثمرين حاليا، وبصدد وضع مزيد من الحوافز للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وردا على سؤال «الشروق» عن ماهية هذه المحفزات، رفض زكى الإفصاح عنها بشكل مفصل مكتفيا بالاشارة إلى انها ستتنوع بين شراكات مالية أو التعاون مع عدد من البنوك وبنوك استثمار، كما أن هناك اقتراحا لمجلس الوزراء بتقديم حوافز ضريبية، «توصلنا إلى الشكل النهائى لها، ولكن سيتم الاعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى».

فيما أضاف زكى، أن صناعة الشحن ليست فى وضعها الأفضل بمصر، مطالبا بتحسين هذه الصناعة، لافتا إلى توقيع اتفاق مع شركة موانئ دبى لتطوير 5 كيلو مترات مربعة، منها المرحلة الأولى وتشمل تطوير 2 كيلو متر مربع باستثمارات 600 مليون دولار على أن يتم تفعيل المرحلة الأولى 2024، بالإضافة إلى تفعيل المنطقة الصناعية الروسية خلال العام الحالى 2020، فضلا عن عدد من مشروعات فى شرق بورسعيد، مضيفا أن ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة شحن بضائع يوم الأحد القادم.

وكشف زكى أن شركة مرسيدس العالمية تقدمت لتنفيذ مشروع لإنشاء منطقة لوجيستية فى المنطقة الاقتصادية، متوقعا أن يتم التوصل لاتفاق نهائى قبل مارس المقبل.

وأشار إلى أن الهيئة تركز خلال الفترة القادمة على جذب الاستثمارات الإفريقية للعمل فى المنطقة، «الهيئة تتبنى خطة طموح لتطوير أدائها وجذب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة».

فيما أعلن عن الانتهاء من المنطقة الصناعية بالعين السخنة فى سبتمبر المقبل باستثمارلت عاملة قيمتها 8 مليارات دولار، لافتا إلى أن الهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة ستصبح مستقلة بذاتها والاتجاه للبحث عن فرص الاستثمار ولعب دور أكثر ديناميكية، من خلال جذب عدد من الصناعات تشمل البتروكيماويات والصناعات الغذائية والهندسية والمشروبات، «من المتوقع تدشين ٢ أو ٣ مصانع قبل مارس فى مجال الصناعات التكميلية للسيارات».