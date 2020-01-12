 استمرار الاحتجاجات في إيران على خلفية اعتراف السلطات باسقاط الطائرة الأوكرانية - بوابة الشروق
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استمرار الاحتجاجات في إيران على خلفية اعتراف السلطات باسقاط الطائرة الأوكرانية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 10:44 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 10:44 م
خرج مئات المتظاهرين في العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى في البلاد، لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على اعتراف سلطات إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية الأربعاء الماضي.
وأشارت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، اليوم الأحد ، إلى أن مئات المتظاهرين خرجوا في شوارع طهران للاحتجاج، بينما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات.
وأوضحت أن مسيرة المحتجين بدأت في ساحة آزادي وسط العاصمة تلبية لدعوات تظاهر من قبل ناشطين معارضين للسلطات، ورفع بعض المتظاهرين شعارات سياسية ضد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي ، ورددوا "الموت للديكتاتور" ، فيما رفع المحتجون في محطات مترو الأنفاق في العاصمة شعارات مماثلة وأخرى بين رجال الدين والسلطات بينها "سأقتل من قتل أخي".
ولفتت إلى أن احتجاجات مماثلة جرت في عدد من المدن الأخرى بينها "سنندج" عاصمة إقليم كردستان، ومشهد وزنجان وأصفهان وبابل وسمنان وقزوين.
وكان قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة قد أعلن ، أمس السبت ، مسؤوليته الكاملة عن الخطأ البشري الذي أسفر عن إسقاط طائرة أوكرانية ، ومقتل 176 شخصا على متنها ، صباح يوم الأربعاء الماضي ، بعد قليل من إقلاعها من مطار "الخميني" جنوب غرب طهران.

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