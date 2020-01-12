الرئيس الأبخازي يستقيل من منصبه

أعلن رئيس أبخازيا راؤول خاجيمبا ، مساء اليوم الأحد ، استقالته من منصبه، بعد مفاوضات أجراها مع زعيم المعارضة أسلان بجانيا، الذي أفاد بأنه طالب رئيس الجمهورية بالاستقالة؛ على خلفية تصويت البرلمان لصالح استقالته والاحتجاجات المطالبة برحيله.

وقال الرئيس المستقيل ـ ردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة ، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - " إن الأيام القادمة ستكشف ذلك".

وتولى خاجيمبا بصورة رسمية صلاحيات رئيس جمهورية أبخازيا في 9 أكتوبر الماضي؛ بناء على نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها، في 8 سبتمبر، على 47.4% من أصوات الناخبين، مقابل 46.2% لدى منافسه، رئيس حزب "متساخارا" المعارض ألخاس كفيتسينيا.

وتقدم زعيم المعارضة إلى المحكمة العليا بطلب إعلان نتائج الانتخابات "لاغية"، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وصوت نواب البرلمان الأبخازي ، في 9 يناير الجاري ، لصالح استقالة خاجيمبا ، كما طالب برحيله من منصبه محتجون اقتحموا ، قبل أيام ، مبنى الإدارة الرئاسية وحاصروها ، معربين عن سخطهم على كيفية نظر القضاء في شكوى ألخاس كفيتسينيا، وسير التحقيق في تبادل لإطلاق النار شهدته العاصمة سوخوم، في نوفمبر الماضي، وسوء الظروف المعيشية وتفشي الفساد في البلاد.