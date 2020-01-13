حسين الجسمي بجانب إيهاب توفيق في عزاء والده

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور عزاء والد الفنان إيهاب توفيق، المقام الآن بمسجد المشير طنطاوى بمنطقة التجمع الخامس.



وكان أول الحضور الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي حرص على الوقوف بجانب الفنان إيهاب توفيق لتلقي العزاء،

بالإضافة للفنانين أشرف زكي، مصطفى قمر، ليلى علوي، كارول سماحة،محمود حميدة، داليا البحيري، خالد سليم، مصطفى شعبان، صلاح عبد الله، هاني رمزي، أحمد بدير، ماجد المصري، مصطفى كامل، نهال عنبر، والإعلاميين رامي رضوان، أسامة منير، مريم أمين، وغيرهم.



وتوفي والد الفنان ايهاب توفيق، صباح الخميس الماضي إثر حريق ضخم بشقته بمدينة نصر، وشيعت صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد السلام بمدينة نصر.