الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماعا في الكونغو برازفيل لبحث الأزمة الليبية

(د ب أ)

تعقد اللجنة العليا للاتحاد الافريقي حول ليبيا، اجتماعا في 25 يناير الجاري في الكونغو برازفيل، لبحث الأوضاع المتأزمة في هذا البلد، وسبل "إنهاء الاقتتال والتدخلات الأجنبية".

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل اليوم السبت، وزير خارجية الكونغو برازفيل جون كلود جاكوسو، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس دنيس ساسو نجيسو، بصفته رئيسا للجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الرسالة تضمنت "دعوة للسيد رئيس الجمهورية لحضور الاجتماع الذي تعتزم اللجنة عقده يوم 25 يناير الجاري".

كما نوهت الرئاسة إلى أن اللقاء بين تبون وجاكوسو كان " فرصة لتقييم الوضع في البلد الشقيق ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول سبل إنهاء الاقتتال والتدخلات الأجنبية، وإنعاش المسار التفاوضي بين الأطراف الليبية، وكذا دور الاتحاد الأفريقي للدفع بعملية السلام في هذا البلد الشقيق بعيدا عن التدخلات الأجنبية".

وبحث الطرفان " العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين، وجرى الاتفاق على تفعيل آليات التشاور والتنسيق لتعميقها وتوسيع مجالاتها لصالح الشعبين الصديقين".