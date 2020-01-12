رئيس وزراء اليابان يبحث مع وزير الخارجية السعودي توترات الشرق الأوسط

بدأ رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي اليوم الأحد زيارة للشرق الأوسط بلقاء وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في دار الضيافة بالرياض، بعد وصوله إلى العاصمة السعودية أمس.

وذكر آبي أنه قلق بشدة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وأضاف أن اليابان ستواصل جهودها الدبلوماسية لوقف التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة، فيما تعمل مع الدول الأخرى المعنية، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

ووصف آبي السعودية بأنها زعيم العالم العربي والإسلامي، مضيفا أنه يريد التعاون عن كثب مع البلاد.

وقال الأمير فيصل إن تحقيق الاستقرار في الوضع الإقليمي هو أمر مهم للبلدين وأنه يريد مواصلة العمل مع اليابان.

وأوضح آبي أيضا السبب في إرسال اليابان طائرات ومدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة.

وتابع أن ذلك يهدف إلى جمع معلومات لضمان سلامة السفن التي لديها علاقات مع اليابان.

ورحب الأمير فيصل بقرار اليابان وقال إن البلدين لديهما مسؤولية ضمان سلامة الملاحة.