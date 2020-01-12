محكمة الاستئناف في سول تبدأ عملية إعادة محاكمة الرئيسة السابقة بارك كون الأربعاء المقبل

تبدأ محكمة الاستئناف في سول عملية إعادة محاكمة الرئيسة السابقة بارك كون -هيه التي تمت إقالتها من منصبها في عام 2017 بعد تورطها في فضيحة فساد، يوم الأربعاء المقبل بعد حوالي 5 أشهر من أمر المحكمة العليا بمراجعة القضية، مشيرة إلى القضايا الإجرائية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية محكمة الاستئناف أصدرت الحكم على "بارك" بالسجن لمدة 25 سنة ودفع غرامة مالية بقيمة 20 مليار وون (17 مليون دولار) بتهم تلقي الرشوة وإساءة استخدام السلطة.

من جانبها، ستقوم المحكمة بدمج قضية أخرى اتهمت فيها الرئيسة السابقة بتلقي أموال بطريقة غير قانونية من وكالة الاستخبارات الوطنية.

كما أمرت المحكمة العليا بإعادة النظر في القضية التي حكم فيها على بارك بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 2.7 مليار وون، مع وجهات نظر تشير إلى ضرورة الحكم عليها في تهم أخرى.

ومن المتوقع ألا تمثل الرئيسة السابقة في المحكمة، حيث أنها تقاطع جميع جلسات محاكمتها منذ أكتوبر عام 2017.

كان قد تم عزل الرئيسة السابقة بارك من قبل البرلمان في ديسمبر 2016 وهو قرار أيدته المحكمة الدستورية في مارس عام 2017، مما أدى إلى عزلها نهائيا من منصبها قبل عام من انتهاء فترة ولايتها التي كان من المفترض أن تستمر 5 سنوات.