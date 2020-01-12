المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي ينفي تقريرا بأنه يسعى لمعاقبة المدعي العام

نفى مسؤول بمكتب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي اين تقريرا بأنهم يسعون لمعاقبة المدعي العام، يون سوك-يول، الذي يقود تحقيقا بشأن مسؤولي الحكومة السابقة والحالية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله للصحفيين إن مكتب مون لم يناقش على الإطلاق أي إجراء تأديبي محتمل ليون، رافضا تقريرا بأن عملية بدأت، يمكن أن تبرر في نهاية الأمر الإطاحة بالمدعي العام.

ولم يكشف المقال عن الأسباب التي جعلت المقر الرئاسي (البيت الأزرق) يبدأ عملية العقاب، حسب المسؤول.

وكانت القناة الأولى التلفزيونية قد ذكرت أن مكتب مون يسعى لمعاقبة يون بسبب العصيان، نقلا عن مسؤول حكومي لم يكشف عن هويته.

وأضاف المسؤول أنه يتعين تحميل يون المسؤولية عن مخالفاته وأن حكومة مون تراجع أي بنود قانونية يتم تطبيقها في قضيته، حسب القناة الأولى.

ويقود يون، الذي عينه مون تحقيقات متعلقة بوزير العدل السابق المتهم، تشو كوك.