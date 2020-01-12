الهيئة العامة للكتاب: اختارنا خمسة أسماء ليكونوا سفراء معرض الكتاب

كتاب شخصية مصر سيكون موجودًا ضمن طبعة لمكتبة الأسرة الأربع مجلدات في كتاب واحد بسعر مخفض 140 جنيه في جناح الهيئة

اتفاقات مع الشركات الخاصة لتقديم برومو كود وتخفيضات على الرحلات إلى المعرض

قال دكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن اختيار خمسة أسماء ليكونوا سفراء معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، مبادرة قدمتها جمعية من جمعيات العمل المدني، باقتراح فكرة سفراء معرض القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أن الفكرة تشمل الترويج للمعرض بوصفهم القوي الناعمة المصرية على المستوى العام، موضحًا أن الأسماء الخمسة بترتيب الموافقة هي: الفنانة سميحة أيوب، والدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، والمهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية، ولاعب كرة القدم محمود تريزيجيه، والفنان التشكيلي أحمد مصطفى.

وذكر أن اختيار السنغال كضيف للمعرض، لإحداث التماس الثقافي، مؤكدًا أن السنغال على مستوى الثقافة الإفريقية دولة لها منجزها، وأحد بوابات إفريقيا، فضلًا عن تماسها مع محور المعرض «مصر إفريقيا ثقافة التنوع».

وأشار إلى أن اختيار الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، بسبب قيمته التي لها علاقة بالهوية المصرية والترسيخ لها، متابعًا: «كتاب شخصية مصر سيكون موجودًا ضمن طبعة لمكتبة الأسرة، الأربع مجلدات في كتاب واحد بسعر مخفض 140 جنيه في جناح الهيئة، بالإضافة إلى تواصلنا مع دار الهلال لطباعة بعض أعماله الأخرى لطرحها».

وأوضح أن كتاب الرسوم الكارتونية «الكوميكس» عن جمال حمدان الموجه للأطفال؛ مشروع للهيئة تتوجه به للأطفال من أجل اطلاعهم على أهم الرموز المصرية والإفريقية، مردفًا: «أكثر من كتاب عن الرموز الإفريقية بنفس الطريقة مرسومة ومبسطة بأهم المعلومات عنه لجذب الطفل من أجل معرفة شخصية بمثل هذه القيمة».

ولفت إلى أن خريطة النقل إلى المعرض سيُضاف إليها هذا العام بعض الخطوط والرحلات الأخرى، مع تثبيت أركانها الموجودة، مشيرًا إلى أن «هناك اتفاقات مع الشركات الخاصة لتقديم برومو كود وتخفيضات على الرحلات إلى المعرض».

وتنطلق الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وسفير السنغال بالقاهرة.