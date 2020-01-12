في معجزة طبية، تمكن طفل هندي من الرؤية مجددا، بعد أن أصيب بالعمى، نتيجة السرطان الذي أدى لنزيف في عينيه وتورمهما بشكل مخيف، في حالة طبية غريبة ونادرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان الطفل ساجار دورجي، البالغ من العمر 7 أعوام فقط، في السنة الرابعة عندما تسبب سرطان الدم في تضخيم عينيه وإراقتها بالدماء، حتى خرجتا عن التجويف، وقتها قرر والداه براكاش والأم كوسوم دورجي، إبلاغ الصحيفة بحالة الطفل في عام 2016.

اكتشفت قصت ساجار، وزيرة ولاية أسام الهندية، هيمانتا بيسوا، وهي ولاية تقع في شمال شرق الهند، حيث تعيش الأسرة، لتتولى سفره على نفقة الحكومة لمسافة 1800 ميل إلى جنوب الهند لتلقى العلاج الكيميائي، وإجراء عملية الزرع التي أعادت اليه البصر، بتمويل من بنك الاستثمار البريطاني، فيما دفعت الحكومة الهندية معظم علاجات السرطان البالغة 25000 جنيه إسترليني.

في البداية قال جميع الأطباء إن احتمال الرؤية لن يحدث، حيث تم تشخيص ساجار بسرطان الدم النخاعي الحاد، وهو نوع يمكنه أن يؤثر في حالات نادرة على الأوعية الدموية في العينين، لكنها نجحت بفضل الجراح البريطاني كين نشال، صاحب النشاطات الطبية في هارلي ستريت بلندن والولايات المتحدة الأمريكية، والجراح الهندي رامابا موراليدهار، اللذان أجريا عملية الزراعة في مستشفى إل براساد في مدينة حيدر أباد بالهند.

وقال الدكتور سونيل بهات، الذي عالج ساجار من سرطان الدم: "لقد مرت 3 سنوات على زرع عملية نخاع العظام لساجار، ويمكن اعتباره شفي من سرطانه، لقد كان جهدا جماعيا كبيرا من العديد من المتخصصين للعناية به وأسرته".

الآن أصبح ساجار خاليا من السرطان، ويمكنه أن يرى بعين واحدة ويتطلع إلى بدء الدراسة، وقد بعث برسالة إلى أنصاره في جميع أنحاء العالم الذين تابعوه طوال فترة علاجه، قائلا لهم: "مرحبا شكرا للجميع عيني لا تؤلمني الآن أحبكم".