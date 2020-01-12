«مسافرون»: إنشاء مجموعة وزارية للسياحة يقضى على البيروقراطيىة والروتين

عاطف عبداللطيف: الدولة عازمة على تطوير المقاصد السياحية وتحقيق أكبر مكاسب منها

أكد الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء أن إنشاء مجموعة وزارية خاصة بالسياحة تضم وزراء السياحة والآثار والطيران والثقافة والبيئة والتنمية المحلية والاتحاد العام للغرف السياحية وممثلا عن وزارة الداخلية فى قطاع السياحة والآثار ستساهم فى الاسراع بوتيرة العمل فى تنمية وتنشيط السياحة بشكل كبير وتقضى على البيروقراطية والتعقيدات الروتينية فى قطاع السياحة.

وأشاد رئيس جمعية مسافرون للسياحة بالنهج المحمود من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الذى بدأه فى التواصل مع مختلف أطياف العاملين بالقطاع السياحى وليس الإتحاد بغرفه فقط، كما حدث فى اجتماعه مؤخرا مع جمعيتى الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر وجنوب سيناء؛ لأن التواصل مع العاملين بالسياحة بمختلف القطاعات وبشكل مباشر يوفر الوقت والجهد ويضع أيدينا على معوقات السياحة، وكذلك الآليات التى تساهم فى حل المشكلات والوصول إلى أفضل نتائج ممكنة.

وأوضح عبداللطيف فى تصريحات صحفية أن عنصر التدريب البشرى مهم جدا خلال الفترة الحالية لمواكبة احتياجات السوق السياحية وخاصة فى قطاع التدريب التكنولوجى والخدمات الفندقية بأشكالها المختلفة.. ودعا إلى ضرورة إيجاد آلية لحل مشكلة سيطرة عدد محدود جدا من وكلاء السياحة على السوق المصرية مع إصدار تشريع أو قرار وزارى يقضى على ظاهرة حرق الأسعار التى تعانى منها المقاصد السياحية المصرية بفعل قلة من العاملين بالقطاع مما يؤثر بالسلب على القطاع والدخل القومى المصرى.

وأكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالسياحة فى مصر مضيفا أنه يمكن القول بحق أن عام 2020 سيكون عام السياحة المصرية.

وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى واجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الدولة عازمة على تطوير المقاصد السياحية وتحقيق أكبر مكاسب منها فى عام 2020 بوصفها صناعة قوية تحقق مليارات الدولارات خاصة أننا نتمتع بإمكانيات سياحية متنوعة هائلة.. وأشار إلى أنه خلال 2020 سيتم افتتاح العديد من المشروعات السياحية وتطوير العديد من المزارات السياحية التى تقوم الدولة على وضع اللمسات النهائية ومنها افتتاح المتحف المصرى الكبير بالرماية الذى ينتظره العالم كله فهو الحدث الأضخم فى 2020 وكذلك تطوير منطقة الهرم لتصبح مزارا سياحيا عالميا وهذا سيحقق دخلا كبيرا من السياحة الوافدة ولا ننسى طريق الكباش وافتتاح مطار برنيس الذى سيصب فى مدينة مرسى علم وكذلك افتتاح طريق شرم الشيخ ــ القاهرة الذى يوفر الكثير من الجهد والوقت وما يتم من تطوير بجميع المدن السياحية.

ونوه د. عاطف عبداللطيف إلى أنه لابد من الترويج لهذه الفعاليات من الآن ودعوة وسائل الإعلام العالمية لزيارة المتحف المصرى من الآن وتسليط الضوء على ما تم انجازه مع عرض تصور لما سيكون عليه الشكل النهائى للمتحف وهذا عنصر من عناصر الجذب والتسويق للمتحف الكبير.