 ملك البحرين يبعث برقية تعزية إلى رئيس أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ملك البحرين يبعث برقية تعزية إلى رئيس أوكرانيا

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 10:56 ص

أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأحد، بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، بعث برقية تعزية ومواساة للرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنها من وفيات.

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