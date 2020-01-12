ملك البحرين يبعث برقية تعزية إلى رئيس أوكرانيا

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أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأحد، بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، بعث برقية تعزية ومواساة للرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، إثر حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنها من وفيات.