إزالة 106 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الزراعة تمكنت على مدار الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري من رفع وإزالة 106 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 5 أفدنة و6 قراريط و 6 أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى المراكز ، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وأضاف أن هذه الحملات مستمرة وبشكل دوري للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية إعلاء للصالح العام وصونا لحق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

وأوضح المهندس عبد العاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن إزالة 7 حالات بمركز سمالوط بمساحة 5 قراريط و5 أسهم، و8 حالات بمركز ملوي بمساحة 6 قراريط و12 سهما، و6 حالات بمركز المنيا بمساحة 5 قراريط و4 أسهم، و9 حالات بمركز أبوقرقاص بمساحة 6 قراريط و5 أسهم، و9 حالات بمركز ديرمواس بمساحة 8 قراريط و9 أسهم، و61 حالة بمركز بني مزار بمساحة 3 أفدنة و17 قيراطا و13 سهما، وحالتي تعد بمركز العدوة على مساحة قيراطين، و4 حالات بمركز مغاغة بمساحة 3 قراريط و6 أسهم.