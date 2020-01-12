هديل هلال

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن «التعدد ليس إرضاءً للمزاج الرجولي»، مشيرًا إلى أن التعدد يجب أن تكون له علة مرتبطة بالأحكام الخمس.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أن الخمسة أحكام هي: الوجوب، والاستحباب، والإباحة، والكراهية، والتحريم، ذاكرًا أن ظرف كل حالة من حالات التعدد هو المحدد للعوامل الخمسة.

وتابع: «مش على مزاجك، مش صباح الخير أعدد حقي وبستغله، مفيش حاجة اسمها حقي وبستغله، كل حق وله واجب وكل حق مقنن بالقواعد القانونية المقررة، في أحوال معينة لا تستطيع تعميم الحكم ببساطة»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن من عظمة الإسلام والقرآن أن كل شيء في الحياة تضبطه الأحكام الخمسة، مردفًا: «الأحكام الخمسة حاضنة وضابطة لكافة تصرفات المجتمع وهو من عظمة الإسلام والقرآن».

https://youtu.be/kR8vLTXSbyA