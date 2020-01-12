جهاز إنبي يزور لاعبه المصاب بارتجاج في المخ عقب نهاية مباراة المقاصة

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حرص الجهاز الفني لإنبي بقيادة حلمي طولان على التوجه للمستشفي مباشرةً عقب انتهاء لقاء الفريق البترولي أمام مصر المقاصة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في الجولة الـ13 للدوري.

وجاءت زيارة طولان للأطمئنان على حالة محمد رزق لاعب وسط الفريق الذي تعرض لإصابة خطيرة ودخل على إثرها فى حالة اغماء شديدة عليه وتم نقله للمستشفى.

وأثبتت الفحوصات تعرض اللاعب محمد رزق لارتجاج في المخ، على إثر الإصابة التي تعرض لها.

يذكر أن حكم اللقاء كان قد تجاهل إيقاف اللعب أثناء سقوط اللاعب محمد رزق على الأرض وتم استكمال فرصة مصر المقاصة والتي انتهت بهدف التعادل.