شهد الملعب الفرعي لستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، بدء مراحل التدريب على تطبيق تقنية حكم الفيديو، والتي تستمر لمدة يومين ضمن التجارب الفنية قبل انطلاق العمل الرسمي بـ الفار"، والمقرر تنفيذه في مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات، وبالدوري الثاني لبطولة الدوري العام بالموسم الجاري.

ومن المقرر أن يتدرب الحكام بالفترة القادمة لمدة اسبوع، بالخضوع لمحاضرات نظرية حول الأمور المتعلقة بكيفية تشغيل التقنية، يتم بعدها تقسيم الحكام إلى 18 مجموعة، تضم كل منها 3 حكام، لبدء التدريب العملى الذى يمتد إلى 28 يوما

وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، أكد تطبيق تقنية الفيديو خلال مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالإمارات، في المباراة التي سيديرها طاقم تحكيم أجنبي، باللقاء المقرر إقامته على ستاد محمد بن زايد، الموافق يوم 20 فبراير المقبل، بحضور الجماهير.

كما تقرر بناء على تأكيدات عمرو الجنايني، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ( اللجنة الخماسية)، تطبيق تقنية الفيديو بالدور الثاني لبطولة الدوري العام من الموسم الجاري، وذلك للانتهاء من أزمة الأندية مع حكام الدوري.