 مقاطعة كندية تصدر نشرة تحذيرية بعد حادثة بمحطة نووية - بوابة الشروق
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مقاطعة كندية تصدر نشرة تحذيرية بعد حادثة بمحطة نووية

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 3:54 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 3:54 م

أصدرت مقاطعة أونتاريو الكندية نشرة تحذيرية عاجلة بعد "حادثة" بمحطة "بيكرينج" للطاقة النووية.

وذكرت شبكة "جلوبال نيوز" الكندية أن النشرة التحذيرية تشمل الأفراد في محيط عشرة كيلومترات من المنشأة.


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