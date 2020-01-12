 فيديو.. شعارات ضد السلطات الإيرانية والشرطة تفرق بالغاز المسيل للدموع - بوابة الشروق
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فيديو.. شعارات ضد السلطات الإيرانية والشرطة تفرق بالغاز المسيل للدموع

هديل هلال
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 10:15 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 10:15 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد استمرار التظاهرات الإيرانية في طهران، حيث رفع المحتجون شعارات ضد السلطات، وفرقت الشرطة التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتشهد العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى في البلاد، لليوم الثاني على التوالي، موجة احتجاجات على خلفية اعتراف سلطات إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، مسؤوليته الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن تحطمها ومصرع جميع من كانوا على متنها، وعددهم 167 راكبًا بالإضافة إلى تسعة أفراد من طاقمها.

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