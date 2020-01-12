رصدت كاميرا برنامج ET بالعربي، دموع شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، أثناء حفلها الخيرى الذي أحيته الجمعة الماضية لصالح مريضات سرطان الثدي، داخل أحد الفنادق الشهير بمصر الجديدة ، وهو الحفل الأول لها بعد انفصالها رسمياً عن المخرج طارق العريان.

وظهرت شام خلال تقرير البرنامج، وهي متأثرة أثناء غناء والدتها لأغنيتها الشهيرة "بين إيديك"، والتي طرحتها أصالة عام 2012، وشهد ظهور زوجها السابق طارق العريان في الكليب كمخرج وموديل.

وكانت أصالة قد أعلنت الاثنين الماضي خبر انفصالها نهائيا عن المخرج طارق العريان، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، معلقة : "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنى من الجميع عدم الدخول في تفاصيل؛ حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

وتابعت: "وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه ابنائي، ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي احتاجه جدا، سأبقى أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين، وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره.

وفي سياق آخر، طرحت أصالة الخميس الماضي كليب أحدث أغنياتها "شامخ"، والذي تخطى حاجز 2 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، والأغنية كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا، توزيع منتصر محمد علي، والكليب إخراج نهال نبيل.